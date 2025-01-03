زيادة ضرائب الحد الأدنى للأجور في بريطانيا تضاعفت خلال 10 سنوات

ذكر مركز بحثي محافظ في بريطانيا أن الضرائب على فئة من يتقاضون الحد الأدنى من الأجور في البلاد ستكون قد ارتفعت بواقع الضعف تقريبا عندما تسري زيادة الضرائب على المرتبات التي فرضتها الحكومة العمالية الحالية.

وذكر مركز الدراسات السياسية أن القيمة المشتركة للضرائب التي يسددها أرباب العمل والموظفين سوف تزيد إلى أكثر من 21% من رواتب الفئة التي تتقاضى الحد الأدنى من الأجور اعتبارا من أبريل المقبل، مقابل 11% في عام 2015.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المركز قوله إن هذه الزيادة الضريبية، علاوة على الارتفاع الحاد في الحد الأدنى من الأجور، تعني أن تكلفة توظيف عامل بدوام كامل في وظيفة يطبق عليها الحد الأدنى من الأجور سوف تزيد بواقع 2367 جنيه استرليني مقارنة بتكلفتها عام 2024.

وأضاف أن الزيادة الضريبية سوف تنمو بشكل أكبر مع تحرك الحكومة العمالية من أجل زيادة حصة أرباب العمل في منظومة التأمينات الوطنية خلال العام المالي المقبل، في ظل سعي رئيس الوزراء كير ستارمر إلى تحقيق الاستقرار في ماليات الدولة وضخ مزيد من الأموال في قطاع الخدمات الحكومية.

ونقلت بلومبرج عن دانيل هيرينج الباحث في مركز الدراسات السياسية، الذي شاركت رئيس الوزراء السابقة مارجريت ثاتشر في تأسيسه في سبعينيات القرن الماضي، قوله إنه "من خلال زيادة تكلفة التوظيف، فإن زيادة حصة أصحاب العمل في نظام التأمينات الوطنية سوف تؤثر بشكل غير متناسب على من يتقاضون الحد الأدنى من الأجور، أو من يتطلعون للعودة إلى العمل بعد أن ظلوا غير نشطين اقتصاديا".