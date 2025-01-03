قومي المرأة بسوهاج: مشروع نورة استهدف 14 ألفا و956 سيدة بالقرى

يتبنى المجلس القومي للمرأة بسوهاج عددًا من المبادرات والبرامج لدعم المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، لتحقيق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، في إطار رؤية مصر 2030.

وقالت الدكتورة سحر وهبي، مقررة فرع المجلس القومي بسوهاج، إنه تم تنفيذ العديد من الفعاليات خلال العام، منها لقاءات مع السيدات في إطار المشروع القومي "مجموعات الادخار والإقراض الرقمي"، الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة ضمن برنامج الشمول المالي، حيث استهدفت 659 سيدة. كما تم تنظيم 131 دورة ريادة أعمال استهدفت 2250 سيدة، و11 دورة تثقيف مالي استهدفت 1100 سيدة. وفي المجال الاجتماعي، تم عقد جلسات لمشروع "نورة" استهدفت 14 ألفًا و956 سيدة، وتدريب 210 ميسرات للمشروع، بالإضافة إلى تنظيم تدريبات على الحرف اليدوية بالمشاغل المخصصة للمجلس بقرى شندويل البلد والبربا والجلاوية، استهدفت 300 سيدة.

وأضافت وهبي أنه تم أيضًا تنظيم حملات طرق أبواب ضمن مشروع الشمول المالي استهدفت 49 ألفًا و403 سيدات، لتعريفهن بمشروع الادخار والإقراض الرقمي، والشمول المالي وأهميته، وتحفيزهن على المشاركة. كما شملت حملة "احميها من الختان" التي استهدفت 15 ألف سيدة، وحملة للتعريف بمبادرة "بداية جديدة للإنسان المصري" التي استهدفت 7500 سيدة، وحملة "مناهضة العنف ضد المرأة" بمركزي طهطا والمنشاة، استهدفت 7500 سيدة. وتم أيضًا استخراج 8574 بطاقة رقم قومي للسيدات والفتيات بمراكز المنشاة ودار السلام وجرجا والبلينا وسوهاج والمراغة.