محافظ بني سويف يهنئ البابا تواضروس وقيادات الطوائف ورجال الدولة والبرلمانيين بعيد الميلاد المجيد

بعث الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد لعام 2025، أعرب خلالها عن خالص تهانيه بهذه المناسبة السعيدة، وتمنى أن يعيدها على قداسته وعلى الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدم والازدهار، داعياً الله أن تظل راية مصر عالية خفاقة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

كما بعث محافظ بني سويف ببرقيات تهنئة مماثلة لكل من: الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، وغبطة البطريرك إبراهيم إسحاق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، ونيافة الأنبا توماس عدلي، مطران الأقباط الكاثوليك "الجيزة، بني سويف، الفيوم"، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، والدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، هنأهم فيها بعيد الميلاد المجيد، متمنياً أن يعيد الله تلك المناسبة عليهم وعلى الشعب المصري بكل الخير والمحبة والسلام، وأن تظل راية مصر عالية وخفاقة.

وهنأ المحافظ القيادات الكنسية ببني سويف وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة بتلك المناسبة، حيث بعث ببرقيات تهنئة لكل من: نيافة الأنبا غبريال، أسقف بني سويف، نيافة الأنبا إسطفانوس، أسقف ببا، نيافة القمص باسيليوس الأنبا بولا (دير الأنبا بولا بناصر)، نيافة القمص فام الأنطوني (دير الأنبا أنطونيوس بناصر)، نيافة القمص بولس فهمي، وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك ببني سويف، القس أكرم ناجي، راعي الكنيسة الإنجيلية ببني سويف، النائبة سهام بشاي، عضو مجلس النواب، النائبة ميرفت ميشيل، عضو مجلس النواب، النائب نادر نسيم، عضو مجلس الشيوخ، والنائب عماد خليل، عضو مجلس النواب، متمنياً أن يعيد الله هذه المناسبة الكريمة عليهم وذويهم وعلى مصرنا الحبيبة بكل الخير والرخاء.