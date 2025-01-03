وصول وزيري خارجية فرنسا وألمانيا إلى دمشق للقاء أحمد الشرع

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أفاد تلفزيون سوريا بوصول وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك إلى دمشق صباح اليوم الجمعة، للقاء قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، وذلك في أول زيارة لهما عقب سقوط نظام الأسد.