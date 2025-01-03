 وصول وزيري خارجية فرنسا وألمانيا إلى دمشق للقاء أحمد الشرع - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وصول وزيري خارجية فرنسا وألمانيا إلى دمشق للقاء أحمد الشرع

د ب أ
نشر في: الجمعة 3 يناير 2025 - 9:32 ص | آخر تحديث: الجمعة 3 يناير 2025 - 9:32 ص

أفاد تلفزيون سوريا بوصول وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك إلى دمشق صباح اليوم الجمعة، للقاء قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، وذلك في أول زيارة لهما عقب سقوط نظام الأسد.


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