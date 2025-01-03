أطلقت مديرية الصحة بدمياط خطة تدريبية لتأهيل الموظفين في الإدارات الصحية والمستشفيات على استخدام نظام البصمة لتسجيل الحضور والانصراف.

وأوضح بيان صادر عن مديرية الصحة بدمياط اليوم أن الهدف من التدريب هو تعزيز الدقة والشفافية في تسجيل مواعيد الحضور والانصراف، مما يسهم في تنظيم العمل وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة.

كما يهدف التدريب إلى تعريف الموظفين بآلية استخدام نظام البصمة، وتسجيل بياناتهم، وشرح كيفية التعامل مع المواقف اليومية مثل التأخيرات أو الأعطال الفنية، ويهدف أيضًا إلى ضمان سرعة وفعالية عمليات تسجيل الحضور والانصراف بما يتماشى مع سياسات العمل.

وفيما يتعلق بأهمية النظام، أكد البيان دوره في تقليل الأخطاء الإدارية الناجمة عن تسجيل الحضور يدويًا، وتوفير تقارير دورية موثوقة تُسهم في تحسين الأداء ومتابعة الالتزام، كما يعزز بيئة عمل قائمة على النزاهة والانضباط.

وأضاف البيان أن هذا التطوير يمثل جزءًا من خطة المديرية للتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الإدارية، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبتوجيهات الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بدمياط.