ختام الأسبوع الأول من التدريب التربوي للمعلمين الجدد بدمياط

اختُتمت فعاليات الأسبوع الأول من التدريب التربوي المنعقد بفرع دمياط للمعلمين الجدد، والذي عُقد خلال الفترة من 28 ديسمبر إلى 3 يناير.

وأوضح الدكتور ناصر حماد، مدير عام فرع دمياط، في بيان له اليوم، أن المرحلة الثانية من التدريب بدأت بكفر سعد، وتهدف إلى تعزيز المهارات التربوية والتعليمية للمعلمين. ويتناول البرنامج موضوعات مثل استراتيجيات التدريس الحديثة، وإدارة الفصول الدراسية، وطرق تقييم الطلاب وتحفيزهم.

ويهدف التدريب إلى إعداد كوادر تعليمية قادرة على تقديم أفضل مستوى تعليمي وتحقيق الأهداف التربوية للمؤسسة. شهدت محافظة دمياط انطلاق برنامج التأهيل التربوي للمعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم، حيث افتتح المهندس علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، البرنامج الذي يهدف إلى تطوير مهارات المعلمين الجدد وتهيئتهم لممارسة مهنة التعليم بفعالية.

كما تناول التدريب الإطار العام لقدرات المعلمين، والتعرف على خصائص المرحلة العمرية للمتعلمين، وكيفية صياغة نواتج التعلم، مع استراتيجيات التدريس الحديثة وطرق تطبيقها في الفصول الدراسية.

إضافةً إلى ذلك، ركز التدريب على استخدام التكنولوجيا في التعليم، وتعزيز مهارات التفكير العليا لدى الطلاب، واستراتيجيات إدارة الصف بكفاءة، ومناقشة رؤية مصر للتعليم 2030، وفهم منظومة التعليم الجديدة، وطرق تقييم الأداء، وتحسين فعالية العملية التعليمية.