 صلاح عن الكرة الذهبية: أرى نفسي دائما الأفضل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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صلاح عن الكرة الذهبية: أرى نفسي دائما الأفضل

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 3 يناير 2025 - 11:04 ص | آخر تحديث: الجمعة 3 يناير 2025 - 11:04 ص

قال محمد صلاح، نجم ليفربول، أنه يرى نفسه دائما الأفضل ويريد تقديم أفضل ما لديه من أجل الفريق.

تحدث محمد صلاح في حوار أجراه مع شبكة «TNT sports» ونقله فابريزيو رومانو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» عن الكرة الذهبية، قائلًا:" الأفضل في العالم؟ الأمر محير، الناس لديهم تفضيلات مختلفة".

أضاف صلاح:" أرى نفسي دائما الأفضل وأريد أن أقدم أفضل ما لدي للفريق".

وعلى الرغم من المستويات الجيدة التي قدمها محمد صلاح مع ليفربول في موسم 2023-2024، إلا أن النجم المصري غاب عن التواجد ضمن قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية «بالون دور».


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