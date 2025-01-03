ببني سويف: إزالة 208 حالات تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال الموجة 24

أكد عمرو محمود، مدير أملاك الدولة ببني سويف، أن الموجة الـ24 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، والتي يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، قد شهدت تقدمًا ملحوظًا في تطبيق قرارات الإزالة.

وبدأت المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من 12 إلى 31 أكتوبر الماضي، وأسفرت عن إزالة 208 حالات تعدٍ، تلتها المرحلة الثانية في الفترة من 9 إلى 29 نوفمبر الماضي، وتم خلالها إزالة 230 حالة تعدٍ.

أما المرحلة الثالثة، فقد بدأت في 7 ديسمبر وتستمر حتى 27 من نفس الشهر، وبلغ إجمالي ما تم إزالته منها حتى 23 ديسمبر 186 حالة تعدٍ، تتضمن 62 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على مساحة 22 ألفًا و539 مترًا من أملاك الدولة و124 حالة تعدٍ على 5 أفدنة و19 قيراطًا من الأراضي الزراعية.

وأوضح مدير أملاك الدولة أن هذه الحملة تتم في إطار تنسيق كامل بين جميع الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة في مراكز المحافظة، وفقًا للبرنامج الزمني المعد بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على انتظام العمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ24، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن جهود الحكومة المكثفة لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على حقوق الشعب، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

كما شدد على ضرورة استمرار هذه الجهود لمواجهة ظاهرة التعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، والتصدي للبناء المخالف.