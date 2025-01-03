16 شهيدا في قصف للاحتلال على وسط قطاع غزة

استشهد 16 مواطنا، بينهم أطفال، مساء اليوم الخميس، وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منازل وسط قطاع غزة.

وقال مراسل "وفا" إن طائرات الاحتلال قصفت منزلا يعود لعائلة مشمش في "برج بيدس"، في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد طفلين، وإصابة عدد آخر من أفراد العائلة بجروح، ومنزلًا لعائلة الشيخ في منطقة السوارحة بالمخيم ما أدى لاستشهاد 5 مواطنين.

واستشهد 9 مواطنين في قصف الاحتلال منزلا يعود للمواطن أبو عبد الله أبو لبدة في مخيم المغازي.

وأشارت مصادر طبية إلى أن عدد الشهداء ارتفع منذ فجر اليوم إلى 90، منهم 40 شمال القطاع، و50 في الوسط والجنوب، نتيجة استمرار القصف والغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع.