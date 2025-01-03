الأوقاف: مبادرة الكتاتيب إحياء لمنظومة تعليمية كانت الوحيدة في مصر

قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن إطلاق الوزارة مبادرة «إحياء الكتاتيب» في جميع أنحاء الجمهورية؛ تهدف إلى تعليم الأطفال القرآن الكريم ورسالة الإسلام السمحة للأطفال.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «المهم» المذاع عبر شاشة «TEN» أن ذكر اسم «الكتاتيب» يستدعي ذاكرة منظومة تعليمية قديمة كانت تمثل في وقت من الأوقات المنظومة التعليمية الوحيدة في مصر منذ قرون.

وشدد على حرص الوزارة على الاستفادة من التاريخ بالحفاظ على المسمى التاريخي، مع تبني كل ما هو جديد في هذه المبادرة، موضحا أن الأوقاف ستعتمد على خريجي معهد إعداد المُحفظين التابع لها؛ لضمان سلامة الجانب العلمي والفكري.

ودعا الأهالي الراغبين في المشاركة بالمبادرة إلى التواصل مع المديريات في محافظاتهم، لافتا إلى تشكيل كل مديرية لجنة لمعاينة المكان المقترح والتحقق من سلامته وتجهيزاته السمعية والبصرية الحديثة، مؤكدًا أن المبادرة ليست مجرد استدعاء للماضي.

وأوضح أن من فوائد المبادرة شغل أوقات فراغ الأطفال بعد المدرسة وفي الإجازات بتعليم القرآن الكريم ومبادئ الدين، بدلا من تركهم فريسة لما يروج على مواقع التواصل الاجتماعي من أفكار بعيدة عن الثقافة المصرية.