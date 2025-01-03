شركات الاتصالات النيجيرية تسعى لمضاعفة الأسعار للبقاء في ظل الوضع الاقتصادي الصعب

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تضغط شركات الاتصالات النيجيرية على الهيئة التنظيمية لقطاع الاتصالات للسماح لها بمضاعفة تعريفة الأسعار لمواجهة الأوضاع الاقتصادية القاسية والتضخم الذي يقترب من أعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود.

قال كارل توريولا، الرئيس التنفيذي لشركة إم تي إن نيجيريا كوميونيكيشنز، لقناة أريس ومقرها لاجوس: "لقد قدمنا طلبات بزيادة تقارب 100٪" إلى الهيئة التنظيمية، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف: "لا توجد طريقةأخرى يمكن من خلالها للصناعة أن تستمر في دعم ذاتها وتوفير جودة الخدمة المطلوبة في ظل الهيكل الحالي".