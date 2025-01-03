 جيش الاحتلال يرصد إطلاق صاروخين من شمال غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جيش الاحتلال يرصد إطلاق صاروخين من شمال غزة

وكالات
نشر في: الجمعة 3 يناير 2025 - 2:51 م | آخر تحديث: الجمعة 3 يناير 2025 - 2:53 م

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنه رصد إطلاق صاروخين من شمال قطاع غزة سقط أحدهما قرب كيبوتس نير عام والآخر في منطقة مفتوحة، بحسب شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في كيبوتس بئيري بغلاف قطاع غزة.

وعقب الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة في سبتمبر عام 2005، أنشأ الاحتلال "منطقة عازلة" على طول الحدود البرية، وبقيت عشرات المستوطنات القريبة من القطاع التي يطلق عليها الآن غلاف غزة، ويبلغ عددها نحو 50 مستوطنة، وتقع في مسافة تبلغ نحو 40 كيلومترا في محيط القطاع.

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