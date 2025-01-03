 كفر الشيخ.. تحرير 7 محاضر لمخالفات تموينية في قلين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كفر الشيخ.. تحرير 7 محاضر لمخالفات تموينية في قلين

محمد نصار
نشر في: الجمعة 3 يناير 2025 - 11:07 ص | آخر تحديث: الجمعة 3 يناير 2025 - 11:07 ص

تابع اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، بقيادة العميد ياسر جلال، في تنفيذ حملات تموينية مكثفة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية.

جاءت الحملة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطري، لضبط الأسواق والتأكد من الالتزام بالقوانين.

أسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر تموينية متنوعة شملت: (3 محاضر لنقص وزن رغيف الخبز. محضرين لعدم وجود شهادة صحية للعاملين. محضرين لعدم إعلان الأسعار).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع إحالة المحاضر إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وشدد محافظ كفر الشيخ على أهمية تكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، لضبط الأسواق وضمان توافر السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة.

كما وجه بضرورة توفير السلع الاستراتيجية، مثل السكر والأرز والزيت والدقيق، بأسعار مخفضة، وتوعية المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات تموينية عبر الخط الساخن المخصص لذلك.

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