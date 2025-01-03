محافظ الإسماعيلية يتابع نقل الباعة الجائلين لسوق الشهداء

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بدأ حي ثانِ مدينة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، فى نقل جميع الباعة الجائلين من شارع عبد الحكيم عامر والشوارع الجانبية والفرعية المحيطة به إلى منطقة الشهداء "شل".

كان اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، وجه بتطوير كل الميادين والشوارع الرئيسية والفرعية والحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمحافظة والقضاء على العشوائية والإشغالات، وتوفير أماكن بديلة ولائقة للباعة الجائلين فى أسواق حضارية نموذجية.

وقرر جلال تطوير ورفع كفاءة السوق وتنظيمه بالشكل الحضاري والذي يستوعب كل الأنشطة التجارية من بيع الخضروات والأسماك والدواجن والبقوليات وكل مستلزمات الأسرة تسهيلًا على سكان المنطقة والقضاء على الإشغالات التي تعرقل حركة السيارات والتكدس المروري.