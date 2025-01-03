المنيا: إزالة 30 حالة تعد على أراضي مشروعات هيئة الطاقة المتجددة في 3 مراكز

صرح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتنفيذ حملة مكبرة على مدار يومين لإزالة التعديات على الأراضي المخصصة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأسفرت الحملة عن إزالة 30 حالة تعدٍ بمراكز المنيا وأبو قرقاص وسمالوط والصحراوي الشرقي، حيث شارك في الحملة الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب المحافظ، ورؤساء المراكز، بالإضافة إلى ممثلي هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بهدف الحفاظ على الأراضي المملوكة للدولة والتي تم تخصيصها لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة لدعم مشروعات الطاقة النظيفة، التي تُعد جزءاً أساسياً من خطة التنمية المستدامة.

تأتي هذه الحملات في إطار جهود الدولة المستمرة لمواجهة أي محاولات للتعدي في مهدها على الأراضي المخصصة للمشروعات التنموية، ومواصلة متابعتها لضمان عدم معاودة التعدي مرة أخرى.