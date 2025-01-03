حماس تدعو فتح للتجاوب مع مقترح لتشكيل لجنة تدير غزة

دعت حركة حماس، حركة فتح إلى التجاوب مع جهود تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية منذ نحو 15 شهرا، كما دعت الشعوب الحرة للانتصار للشعب الفلسطيني.

وقالت حماس في بيان أصدرته اليوم الجمعة، إنها تلقت واستمعت مؤخرا إلى العديد من المبادرات والمقترحات الوطنية في إطار التحرك لإنقاذ قطاع غزة مما يتعرض له من إبادة جماعية على أيدي "العصابات الصهيونية بتواطؤ غربي وفشل دولي صادم".

وأعربت الحركة عن أملها في أن "يتجاوب الإخوة في حركة فتح والسلطة الفلسطينية مع جهود تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي في إطار النظام السياسي الفلسطيني والعمل من خلال الإجماع الوطني ومشروعيته السياسية".

وجاء في بيان الحركة أيضا "تجاوبنا خلال الأشهر الأخيرة مع الجهود التي تبذلها مصر وسعينا إلى تشكيل حكومة توافق وطني أو تكنوقراط، وتعاملنا بإيجابية مع مبادرة مصر المدعومة عربيا وإسلاميا لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة شئون قطاع غزة بشكل مؤقت وأن تكون مرجعيتها السياسية المرسوم الرئاسي الفلسطيني".

مرونة

وقالت إنها قطعت شوطا مهما مع حركة فتح برعاية مصرية لتشكيل اللجنة، وأوضحت أنه تم الاتفاق مع العديد من القوى والفصائل والشخصيات الوطنية على مجموعة من الأسماء المقترحة من ذوي الكفاءات الوطنية والمهنية، وتم تسليمها إلى مصر.

وأكدت الحركة جاهزيتها لتنفيذ أي من الاتفاقيات التي تم التوصل إليها وطنيا، وانفتاحها على كل صيغة من شأنها أن تلمّ شمل الشعب الفلسطيني ومؤسساته وتعيد الاعتبار لنظامه السياسي.

وأشارت إلى أنها تعاملت بمرونة مع التوافقات الوطنية التي جرت في مصر والجزائر وروسيا والصين، ضمن مساعيها لـترتيب البيت الفلسطيني وترسيخ وحدته وإعادة الاعتبار للنظام السياسي.

وكانت حماس أعلنت في الخامس من ديسمبر الماضي موافقتها على مقترح قدمته مصر بخصوص تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي عبر آليات وطنية جامعة، في حين لم تفصح حركة فتح عن موقفها إزاء المقترح.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر في منظمة التحرير الفلسطينية قوله، في 12 ديسمبر الماضي، إن اللجنة التنفيذية للمنظمة بحثت في اجتماعها الأخير، برئاسة الرئيس محمود عباس، الطرح المصري المتمثل بتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته آنذاك، أن اللجنة التنفيذية أبدت تحفظها على مقترح لجنة الإسناد المجتمعي، وترى فيها تكريسا للانقسام الفلسطيني.

دعوة للانتصار للشعب الفلسطيني

وفي سياق متصل، طالبت حركة حماس المجتمع الدولي ومنظمة الصحة والصليب الأحمر بالتحرك لوقف جريمة الاحتلال بحق ما تبقى من القطاع الطبي في قطاع غزة.

ودعت حماس الشعوب الحرة للانتصار للشعب الفلسطيني ومواصلة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمه المستمرة بتواطؤ أمريكي، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وقالت الحركة إن هجوم الاحتلال على المستشفى الإندونيسي استمرار لمخطط الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتطالب قوات الاحتلال الإسرائيلي الموجودين بالمستشفى الإندونيسي شمالي القطاع بإخلائه فورا، وأن آليات الاحتلال الإسرائيلي تواصل إطلاق نيرانها في محيط المستشفى، مشيرا إلى أن المحاصرين معظمهم نساء وأطفال وبعضهم مصابون لا يستطيعون الحركة نهائيا، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.