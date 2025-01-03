نقيب الأطباء يعلق على استقالة 4 أعضاء من مجلس النقابة: قد أكون مخطئا أو مصيبا

علق الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، على استقالة أربعة من أعضاء مجلس نقابة الأطباء، والتي جاءت عقب قرار تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للنقابة لمدة شهر، بدلا من الجمعة 3 يناير.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر شاشة «MBC مصر» مساء الخميس: «لم أجتمع معهم، ولكن هم يرون أنه ما كان يجب تأجيل الجمعية العمومية»، مشيرًا إلى أن اثنين من الأعضاء الأربعة المستقيلين كانا قد استقالا منذ فترة طويلة.

ولفت إلى نشر الاستقالات عبر صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك، و «لم تقدم بشكل رسمي»، معربا عن احترامه وتقديره لكل عضو في المجلس، معلقا: «لكل منهم كامل الاحترام والتقدير، هذا يدلل على أن لكل فرد في المجلس له رأيه، وقد أكون مخطئا أو مصيبا في قرار التأجيل».

وأوضح أن الهدف من قرار تأجيل الجمعية العمومية هو الانتظار حتى الاطلاع على المسودة النهائية لقانون المسئولية الطبية، منوها أن المجلس يتكون من 24 عضوا، بالإضافة إلى النقيب؛ ليصبح المجموع 25 عضوًا

وأكد أن الهدف الأساسي من انعقادها هو التأكيد أن مطالب النقابة هي مطالب جموع الأطباء في مصر؛ وليست مطالب مجلس النقابة بمفرده، مختتما: «الأن أصبح من الواضح جدًا للدولة والجميع أنها طلبات جموع الأطباء».