زراعة شمال سيناء تفحص النخيل لمكافحة الإصابات بالسوس

أشرف الدكتور تامر حسن علي، وكيل وزارة الزراعة، والمهندس أيمن يوسف، مدير الإدارة الزراعية بالعريش، على حملة لفحص النخيل للكشف عن إصابته بسوسة النخيل في مركز العريش بمنطقة الحوص «الكوع».

وشارك في عمليات الفحص قسم المكافحة بالإدارة الزراعية بالعريش، بقيادة المهندس عبد الرحمن هدبان، رئيس قسم المكافحة، والمهندس جابر عبد السميع من القسم ذاته.

وأشار رئيس قسم المكافحة إلى أنه يتم إزالة النخيل المصاب وفرمه باستخدام آلات متخصصة، حيث تُقطع الأشجار المصابة إلى قطع صغيرة، ثم تُحرق وتُدفن، مع رش وتعفير موقع النخيل المُزال بالمبيدات اللازمة، إضافة إلى رش النخيل السليم بدائرة الإصابة.

كما تم نشر المصائد الفرمونية الجاذبة لحشرة سوسة النخيل الحمراء، مع استمرار أعمال الاستكشاف لرصد أي إصابات جديدة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.