عمرو وردة يخوض تجربة جديدة مع إيراكليس اليوناني

أعلن نادي إيراكليس اليوناني إتمام تعاقده مع اللاعب المصري عمرو وردة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ليعزز صفوف الفريق الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية باليونان.

وأكد النادي، عبر بيان رسمي، انضمام وردة إلى تدريبات الفريق بشكل فوري، استعدادًا للمنافسات المقبلة، في خطوة تمثل التجربة السابعة للاعب داخل الملاعب اليونانية.

وسبق لوردة أن دافع عن ألوان عدد من الأندية اليونانية، أبرزها بانيتوليكوس وباوك وأتروميتوس وفولوس وبانسيرايكوس ولاريسا، حيث اكتسب خبرات واسعة في الكرة اليونانية بمختلف مستوياتها.

وكانت آخر محطات وردة في الدوري اليوناني الممتاز مع نادي لاريسا، قبل أن ينتقل إلى إيراكليس الباحث عن الصعود، ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية.

وبدأ وردة مسيرته الكروية في صفوف النادي الأهلي المصري، كما خاض تجارب قصيرة مع فاركو والرجاء المغربي، إلى جانب مشواره الدولي الذي شهد مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم 2018 بروسيا.