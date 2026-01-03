الشرطة السويسرية: فتح تحقيق مع مديري الحانة التي شهدت حريقا أسفر عن مقتل 40 شخصا

قالت الشرطة السويسرية، اليوم السبت، إنه تم فتح تحقيق مع مديري الحانة التي شهدت حريقا مميتا أسفر عن مقتل 40 شخصا.

وذكرت الشرطة، في بيان، إن المديرين الاثنين يشتبه في تورطهما في القتل بسبب الإهمال، وإلحاق الأذى الجسدي والتسبب في نشوب حريق بسبب الإهمال، موضحين أنه تم فتح التحقيق مساء أمس الجمعة، ولم يدلوا بمزيد من التفاصيل.

وأصيب أكثر من 100 شخص في الحريق الذي اندلع حوالي الساعة 0130 صباح أمس الأول الخميس في حانة "لو كونستيلاسيون" في بلدة كران- مونتانا بجبال الألب، بينما كان روادها يحتفلون برأس السنة الجديدة.

وما زالت عملية تحديد هوية القتلى والمصابين جارية اليوم السبت، مما أدى إلى انتظار مؤلم لذويهم الذين هم في حاجة ماسة لتلقي أنباء.