روسيا تنفي عزمها إنشاء قاعدة عسكرية في جمهورية إفريقيا الوسطى

نفى السفير الروسي لدى جمهورية أفريقيا الوسطى، فلاديمير توتورينكو، عزم بلاده إنشاء قواعد عسكرية في بانجي، مشيرًا إلى أن رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فاوستن أركانج تواديرا كان قد أدلى ببيان في هذا الشأن ولكنه تُرجم بشكل غير صحيح.

وقال توتورينكو- لوكالة أنباء (سبوتنيك) اليوم الإثنين: "لا توجد أي قواعد عسكرية روسية ولا نشارك في أي عمليات عسكرية في بانجي، وتوجد هنا قاعدة عسكرية واحدة هي القاعدة الفرنسية".

وأضاف "أن المساعدات العسكرية الروسية إلى جمهورية أفريقيا الوسطى تتمثل في تدريب العسكريين وتوريد الأسلحة الخفيفة دون مقابل".