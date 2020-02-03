الإمارات: التوقيع على اتفاقية لتطوير حقل غاز باحتياطات 80 تريليون قدم مكعب

جرى في الإمارات اليوم الاثنين التوقيع على اتفاقية لتطوير حقل غاز باحتياطات 80 تريليون قدم مكعب.

وشهد التوقيع الشيخ محمد بن راشد رئيس وزراء الإمارات حاكم دبي ومحمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي.

وكتب بن راشد، على حسابه على موقع تويتر: "شهدت مع أخي محمد بن زايد توقيع اتفاقية بين شركتي أدنوك ودوساب لتطوير أحد أكبر حقول الغاز المكتشفة بين إمارتي أبوظبي ودبي، باحتياطات تبلغ 80 تريليون قدم مكعب (مشروع جبل علي)".

من جانبه، كتب بن زايد، على حسابه على تويتر، :"شهدت وأخي محمد بن راشد الإعلان عن مشروع جبل علي ... مخزون حيوي للغاز الطبيعي يكتشف بين سيح السديرة وجبل علي ... ستتولى أدنوك أعمال تطويره وإنتاجه بالاتفاق مع هيئة دبي للتجهيزات ... شريان جديد لموارد الطاقة ورافد لنمو اقتصادنا الوطني واستدامة خطط التنمية بالدولة".