في محاولة منها لمكافحة الوباء القاتل الذي ضرب البلاد، اتخذت السلطات الصينية إجرءات صارمة للتعامل مع جثث ضحايا فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، منعت السلطات الصينية إقامة التقاليد الجنائزية لضحايا فيروس كورونا الجديد مثل مراسم الوداع، كما أمرت بحرق جثث المتوفين بالفيروس بالقرب من مكان وجودهم.

وأصدرت المكاتب العامة للجنة الصحة الوطنية، ووزارتي الشؤون المدنية، والأمن العام بالصين بيانًا مشتركًا، ينص على عدم نقل رفات المرضى المصابين المتوفين بين المناطق المختلفة على مستوى المقاطعة، وعدم حفظها بالدفن أو بأي وسيلة أخرى.

وتحاول الصين التصدي لانتشار فيروس كورونا القاتل، الذي اندلع من مدينة ووهان الصينية، وأودى بحياة 362 مواطن حتى الأن، مع إصابات مؤكدة يتجاوز عددها الـ17 ألف إصابة.

وفي العرض التفاعلي التالي، ترصد «الشروق» أبرز القرارات التي اتخذتها السلطات الصينية بشأن جثث ضحايا فيروس كورونا.