محافظ الشرقية يحيل 44 من العاملين بوحدتين صحيتين للتحقيق بسبب الغياب

زار الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قريتي "ميت جابر" و"شبرا النخلة" التابعتين لرئاسة مركز ومدينة بلبيس، في ساعة مُبكرة من صباح اليوم الاثنين.

وأشار بيان صادر عن ديوان عام المحافظة، إلى أن الزيارة استهدفت الوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للأهالي والمواطنين، حيث تفقد المحافظ وحدة طب الأسرة بقرية "ميت جابر"، واطلع على سجل الحضور والانصراف، وتبين تغيب 21 من العاملين بالوحدة دون عذر أو سند قانوني، ليأمر بإحالتهم جميعًا إلى التحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بالمحافظة.

وأكد المحافظ أنه لن يسمح بأي تهاون في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين ولن يقبل بتقصير موظف في أداء عمله.

وتم ضبط سيارة ميكروباص تحمل لوحات "أتوبيس خاص" يقوم سائقها بتحميل الركاب بالأجر، ليأمر المحافظ بسحب رخصة قيادة السيارة المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وخلال تفقد المحافظ لسير العمل بالوحدة الصحية بقرية "شبرا النخلة" تبين من خلال مراجعة سجل الحضور والانصراف تغيب 23 من العاملين بالوحدة دون إذن مُسبق أو عذر، ليقرر المحافظ إحالتهم جميعًا إلى التحقيق بمعرفة الشئون القانونية بديوان عام المحافظة.