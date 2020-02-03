 أتلتيكو مدريد يكشف طبيعة إصابة موراتا.. وشكوك حول لحاقه بمباراة ليفربول - بوابة الشروق
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أتلتيكو مدريد يكشف طبيعة إصابة موراتا.. وشكوك حول لحاقه بمباراة ليفربول

وكالات
نشر فى : الإثنين 3 فبراير 2020 - 6:07 م | آخر تحديث : الإثنين 3 فبراير 2020 - 6:07 م

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بأن مهاجمه الدولي ألفارو موراتا يعاني من إصابة في فخذه الأيمن مما يجعل الشكوك تحوم حول مشاركته في المباراة ضد ليفربول الانجليزي في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا خلال الشهر الحالي.

وقال النادي في بيان إن "ألفارو موراتا يعاني من اصابة عضلية في الفخذ الايمن. عودته الى الملاعب تتحدد من خلال تجاوبه مع العلاج".

وأُصيب موراتا خلال الشوط الثاني من مباراة فريقه ضد ريال مدريد في ديربي المدينة السبت في الدوري المحلي.

ويستقبل أتلتيكو ليفربول حامل اللقب القاري على ملعب واندا متروبوليتانو في العاصمة الإسبانية يوم 18 فبراير الحالي ويأمل أن يتمكن موراتا من المشاركة لا سيما في ظل غياب المهاجمين دييجو كوستا والبرتغالي جواو فيليكس.


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