الكرملين: بوتين على اتصال وثيق مع السعودية بشأن الحفاظ على استقرار أسعار النفط

صرح دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على اتصال وثيق مع القيادة السعودية، مشيرا إلى أن الطرفين على استعداد لمناقشة التدابير الرامية إلى تحقيق استقرار سوق النفط إذا لزم الأمر.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن بيسكوف القول للصحفيين، ردا على سؤال عما إن كان بوتين يعتزم مناقشة وضع النفط مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أو ولي عهده والتدابير اللازمة لتحقيق الاستقرار، :"تعلمون أن الرئيس على اتصال وثيق جدا مع قيادة المملكة العربية السعودية، وإذا لزم الأمر ستجري مثل هذه الاتصالات وسنبلغكم بذلك".

كانت وكالة "بلومبرج" للأنباء نقلت عن مصادر مطلعة أن طلب الصين على النفط الخام تراجع بنحو ثلاثة ملايين برميل يوميا، أي بنسبة 20% من إجمالي الطلب، وذلك في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد على الاقتصاد الصيني.

وأشارت إلى أنه من المحتمل أن يدفع هذا التراجع دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والدول المنتجة الحليفة من غير الأعضاء إلى خفض الإنتاج مجددا. وتدرس هذه الدول عقد اجتماع طارئ خلال الشهر الحالي لدراسة الموقف وعدم الانتظار إلى الموعد المقرر للاجتماع القادم في التاسع من مارس.