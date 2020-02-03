 أبو علي: شرم الشيخ تستضيف حفل الأفضل في إفريقيا - بوابة الشروق
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أبو علي: شرم الشيخ تستضيف حفل الأفضل في إفريقيا

إبراهيم سعيد
نشر فى : الإثنين 3 فبراير 2020 - 1:46 ص | آخر تحديث : الإثنين 3 فبراير 2020 - 1:46 ص

أكد، كامل أبو علي، رئيس جميعة مستثمري البحر الأحمر، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أبلغه بالموافقة على تنظيمه لحفل اختيار الأفضل في أفريقيا لعامي 2020 و2021.

وشدد أبو علي، في تصريحات عبر قناة النهار، أنه قرر أن يقام حفل العام الجاري في مدينة شرم الشيخ، على أن يقام الحفل في العام القادم بالمملكة المغربية.

وقال أبو علي: "الكاف أبلغني بالموافقة على طلبنا، بإقامة حفل الأفضل في أفريقيا في مصر خلال شهر ديسمبر المقبل، وليس في يناير".

وأكمل: "اخترت أن يقام حفل العام الجاري 2020 في شرم الشيخ، وهو ما يخدم السياحة المصرية".

واختتم: "اتفقت مع الجانب المغربي على أن يقام حفل عام 2021 في المغرب بمدينة مراكش، على أن يتم التنظيم عن طريقنا".


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