روحاني ينتقد سياسة الاتحاد الاوروبي بشان الاتفاق النووي

انتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال لقائه اليوم الاثنين في طهران جوزيب بوريل، مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، سياسية التكتل في الخلاف حول الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية.

وقال روحاني " لقد وفينا بالجزء الخاص بنا من الالتزامات في الاتفاق النووي، بينما لم يفعل الطرف المقابل هذا للأسف".

وأعرب روحاني عن استعداد بلاده إلى العودة الاتفاق الموقع في فيينا عام 2015 بشكل كامل وتام شريطة أن " يفي شركاء الاتفاق الآخرون بالتزاماتهم".

وأكد روحاني أن إيران ستواصل التعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما لم نُوَاجه بموقف جديد"، وذلك في إشارة إلى آلية فض المنازعات والتي تتيح إمكانية فرض عقوبات في حال مخالفة الاتفاق.

كانت إيران هددت بخروج كامل من الاتفاق وإعادة تفكير في التعاون مع الوكالة وحتى الخروج من معاهدة حظر الأسلحة النووية في حال استخدام هذه الآلية.

كان بوريل بحث سبل إنقاذ الاتفاق النووي في لقائين مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قبل أن يلتقي روحاني، ولم تتحدث وسائل الإعلام الإيرانية عن تفاصيل هذه اللقاءات.

يذكر أن بوريل يعمل كمنسق لشركاء الاتفاق.

وكانت إيران قد واصلت تمسكها بالاتفاق بعد خروج الولايات المتحدة منه لمدة عام فشل فيه الأوروبيون على نطاق واسع في محاولتهم الالتزام بالجزء الخاص بالتجارة مع إيران وذلك بسبب الخوف من العقوبات الأمريكية.

وفي العام الماضي، بدأت إيران في مخالفة شروط الاتفاق تدريجيا حيث قامت في الوقت الراهن بتخصيب كميات أكبر من اليورانيوم بنسب تركيز تزيد عن المنصوص عليها في الاتفاق.

وبناء على ذلك، أطلقت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في الرابع عشر من الشهر الماضي آلية فض المنازعات المنصوص عليها في الاتفاق.