أجايي يتغيب عن تدريبات الأهلي

تغيب جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت ظهر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة؛ بسبب معاناته من نزلة البرد.

وكان مجموعة اللاعبين الذين خاضوا مباراة الهلال السوداني في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا قد خاضوا مرانا استشفائيا اليوم؛ للتخلص من الإجهاد، فيما خاض بقية اللاعبين مرانا بدنيا وفنيا قويا؛ استعدادا للمرحلة المقبلة المهمة.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز في الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء الخميس المقبل على ملعب الدفاع الجوي.