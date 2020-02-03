الصحة: تكلفة التجهيزات الطبية للمستشفى بمطروح وصلت إلى 65 مليون جنيه

زايد: الرئيس وجه بعدم التردد نهائيًا في اتخاذ أعلى معايير الجودة وتقديم الخدمة للمواطن المصري على أعلى مستوى



قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن «تكلفة التجهيزات الطبية للمستشفى الخاص بالحجر الصحي للمصريين العائدين من ووهان الصينية بمحافظة مطروح بلغت 65 مليون جنيهًا خلال 48 ساعة».



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن «الوزارة تواصلت مع الشركات من أجل إرسال التجهيزات والمهندسين لتركيب الأجهزة، في أقل من 24 ساعة، وتدريب الأطقم الطبية»، مؤكدة أن التجهيزات على أعلى مستوى.



وأشارت إلى أن إمداد منظمة الصحة العالمية مصر بأحدث كواشف لتشخيص فيروس «كورونا» يرجع إلى ثقتها في القيادة السياسية واهتمامها بالصحة، لافتة إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التردد نهائيًا في اتخاذ أعلى معايير الجودة وتقديم الخدمة للمواطن المصري على أعلى مستوى.



وذكرت أن «السيسي» قائد ورئيس دولة معني بالشعب المصري داخل الدولة وخارجها، متابعة: «مصر كبيرة أوي ودولة عظيمة عريقة فيها مؤسسات ثابتة وقائد لديه رؤية».



ووصلت إلى مطار العلمين، مساء الاثنين، طائرة خاصة تقل نحو 300 من المصريين المقيمين في مدينة ووهان الصينية، والذين أبدوا رغبتهم في العودة إلى مصر؛ خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا القاتل.