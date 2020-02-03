نتنياهو: اتفقت مع البرهان على تعاون سيؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، في عنتيبي بأوغندا بدعوة من الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني.

وأضاف «نتنياهو» في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الاثنين، أن الطرفين «اتفقا على إطلاق تعاون سيؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين»، مشيرًا إلى «إيمانه بأن السودان تسير في اتجاه جديد وإيجابي»، بحسب ذكره.

ولفت إلى أن «الفريق أول عبد الفتاح البرهان يريد مساعدة دولته في الدخول في عملية حداثة وذلك من خلال إخراجها من العزلة ووضعها على خريطة العالم»، وفقًا لقوله.

إلتقى رئيس الوزراء نتنياهو اليوم رئيس مجلس السيادة في #السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان في عنتيبي بأوغندا بدعوة من الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني واتفقا على إطلاق تعاون سيؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) February 3, 2020