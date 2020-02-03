تحاول الصين التصدي لانتشار فيروس كورونا القاتل، الذي اندلع من مدينة ووهان الصينية، وأودى بحياة 362 مواطن حتى الأن، مع إصابات مؤكدة يتجاوز عددها الـ17 ألف إصابة، الأمر الذي يزيد الضغط على كاهل الاقتصاد في البلاد.

ففي خطوة جديدة لتأثير فيروس كورونا على الصين، انخفضت أسعار الأسهم في بورصتا الصين القارية، صباح اليوم الإثنين، في مستهل أول جلسة تم عقدها بعد عطلة طويلة، نتجت عن مد إجازة رأس السنة الصينية الجديدة، بسبب تفشي الوباء القاتل، وإغلاق البورصات لأكثر من أسبوع.

وبحسب ما ذكرته شبكة «Yle Uutiset» الإخبارية الفنلندية، بلغت خسائر بورصتي الصين حوالى 9%، وذلك بسبب هلع المستثمرين من فيروس كورونا المستجد الذي تفشي في البلاد وتداعيات هذا الوباء على الاقتصاد.

وافتتحت المؤشرات الرئيسية لبورصة شانجهاي وشنتشن بانخفاض قدره 9% تقريبًا، وبالرغم أنه من المعروف أن البورصات الصينية متقلبة، لكن الهبوط، الذي ضربها اليوم الإثنين، كان عنيفًا بشكل استثنائي، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وفي أول جلسة تداول بعد عطلة رأس السنة القمرية، خسر المؤشر الرئيسي في بورصة شانجهاي 8.73 % من قيمته، ليبلغ 2716.70 نقطة، في حين خسر المؤشر الرئيسي في بورصة شنتشن 8.99 % من قيمته، ليبلغ 1598.80 نقطة.

وانخفض اليوان الصيني 1.5% مقابل الدولار الأمريكي، وسط توقعات بأن يكون لوباء الفيروس التاجي تأثير كبير على الاقتصاد الصيني.