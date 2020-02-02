سفير ليبيا لدى النيجر يعلن انشقاقه عن حكومة الوفاق في طرابلس

كشف سفير ليبيا لدى النيجر، عبد الله بشير، اليوم الاثنين، انشقاقه عن حكومة الوفاق برئاسة "فايز السراج" في طرابلس، مؤكدا تأييده للجيش الوطني الليبي الذي يخوض حربا ضارية ضد الإرهاب في البلاد.

وقال بشير ـ حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية ـ إنه اتخذ هذا القرار نظرا للمرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وفي ظل "محاولة شرعنة الغزو الأجنبي" في إشارة إلى طلب حكومة السراج التدخل العسكري من أنقرة في البلاد.

وأضاف الدبلوماسي الليبي أن حكومة السراج تعمل كل ما في وسعها إلى زعزعة أمن واستقرار ليبيا، مشددا على انحيازه لشرعية الشعب الليبي ممثلة بمجلس النواب والحكومة الليبية، قائلا: "أعلن دعمي لجيشنا الوطني في حربه ضد الإرهاب والمليشيات والخارجين عن القانون، على أن يؤدي ذلك إلى قيام انتخابات حرة ونزيهة، تفسح المجال لقيام دولة القانون والمؤسسات واستعادة هيبة الدولة وسيادتها والدخول في مرحلة ازدهار واستقرار دائم".