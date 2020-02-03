 رئيس الأركان الكويتي يبحث مع آمر القيادة المركزية الأمريكية الموضوعات ذات الاهتمام المشترك - بوابة الشروق
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رئيس الأركان الكويتي يبحث مع آمر القيادة المركزية الأمريكية الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 3 فبراير 2020 - 9:56 م | آخر تحديث : الإثنين 3 فبراير 2020 - 9:56 م

بحث رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد الخضر، مع آمر القيادة المركزية الأمريكية الوسطى الفريق أول كينيث ماكنزي، والوفد المرافق له الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع الكويتية، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إن اللقاء بين الجانبين تطرق إلى مناقشة أهم الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تعزيزها وتطويرها.

يشار إلى أن اللقاء عقد بحضور نائب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد الصباح، وآمر القوة البحرية اللواء الركن بحري خالد الكندري، ومعاون رئيس الأركان العامة لهيئة العمليات والخطط اللواء الركن محمد الكندري ورئيس مكتب التعاون العسكري الأمريكي العميد راندولف ستودنروص.


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