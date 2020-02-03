بدء الموجة الـ15 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بعدد من المحافظات

بدأت لجان الإزالات بالوحدات المحلية في عدد من المحافظات، اليوم الإثنين، إزالة التعديات ضمن الموجة الـ 15 لاسترداد أراضى الدولة، والتي تستمر على مدار 30 يومًا.

ففي محافظة المنيا، قال المحافظ أسامه القاضي إن إجمالي العقود التي وقعتها المحافظة لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، بلغت حتى الآن 916 عقداً، منها 544 عقد زراعة بمساحة 17.2 ألف فدان، و372 عقد مبانٍ على مساحة 92 ألف متر مربع.

وأكد المحافظ حرص الدولة المصرية بكامل أجهزتها على تطبيق القانون واسترداد حقوقها التي هي "حق الشعب" وعودة آخر شبر من أملاك الدولة، بمشاركة جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة.

وفي الأقصر، أسفرت مجهودات الحملة عن إزالة الأعمال المخالفة لـ25 حالة تعدٍ بمساحة 2242 متر مربع عبارة عن مباني وأسوار بارتفاعات مختلفة ومساحة 6 أفدنة زراعية متعدية على قرار تخصيص لإقامة عمارات سكنية بالدير.

وفي محافظة الغربية، قال الدكتور طارق رحمي المحافظ إن أعمال الموجة أسفرت عن إزالة 47 حالة تعدٍ على مساحة 8740 مترا مربعا بمركز طنطا.

وأكد محافظ الغربية أنه لا تهاون في إزالة كافة التعديات على أملاك الدولة التي هي حق جميع الأجيال الحالية المتتالية.

وفي محافظة كفر الشيخ، وجه المحافظ جمال نور الدين، بتنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة لاسترداد أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية، مشددا بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وتحويلهم إلى النيابة العامة.

وأوضح المحافظ أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 71 قرار إزالة للتعديات على أملاك الدولة.

وفي محافظة بورسعيد، أعلن المحافظ عادل الغضبان بدء الموجه تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية في الحفاظ على ممتلكات الدولة واستعادة حق الشعب في تنفيذ حالات الإزالة وتطبيق القانون على المخالفين ضمن فعاليات أعمال الحملة الموسعة لاسترداد حق الشعب، حيث أسفرت الحملة عن تنفيذ 9 حالات تعدٍ بالمباني على ملك هيئة الصرف الصحي بمساحة 1471 متر مربع وكذلك 12 حالة تعدٍ على هيئة ملك الري بمساحة 295 مترا مربعا.

وشدد المحافظ على إزالة المخالفات في المهد، وفرض هيبة الدولة على أراضيها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع التعديات عليها مرة أخرى.