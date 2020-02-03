الجامعة العربية: القمة العربية الأفريقية الخامسة بالرياض 16 مارس المقبل

قال الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاقتصادية السفير كمال حسن علي، إنه تقرر عقد الدورة الخامسة للقمة العربية الأفريقية في السعودية يوم 16 مارس المقبل.

وأضاف السفير علي، خلال كلمته أمام اجتماع اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأ اليوم بالجامعة العربية، أن هناك اهتماما كبيرا من الجانبين العربي والأفريقي للتحضير الجيد لهذه القمة في مختلف جوانبها ومنها الجوانب الاقتصادية.

وأوضح أن اجتماعات اليوم تركز على متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الأفريقية في دورتها الرابعة التي عقدت في مالابو بغينيا الاستوائية يوم 23 نوفمبر 2016 خاصة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى مناقشة الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية 31 مارس 2020 خاصة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية.

كانت الجامعة العربية شاركت الشهر الماضي بوفد في اجتماعات تحضيرية عقدت في مدينة الرياض مع الجهات المعنية بالسعودية والاتحاد الأفريقي للإعداد والتحضير للقمة العربية الأفريقية.