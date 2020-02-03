كلوب: صلاح ليس أنانيا

دافع الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن محمد صلاح، نجم وهداف الريدز، بعد أن اتهمه البعض بالأنانية في مباريات الفريق مؤخرا بالدوري.

وأكد كلوب في تصريحات نقلتها شبكة "ليفربول إيكو" العالمية: "الناس كانوا يتحدثون عن محمد صلاح، لم يكن أنانيًا أبدًا، أو أنانيًا أكثر مما ينبغي".

وتابع: "هو مهاجم يلعب في الجهة اليمنى، لقد رأينا أهدافًا يسجلها محمد صلاح وهو يتواجد بين أربعة مدافعين ويجد طريقه لإسكان الكرة داخل الشباك، وعندما لا تسجل يقول الناس أنه كان عليك تمرير الكرة تجاه تلك الناحية أو هذه".

وأوضح: "الحياة ليست بهذه السهولة، خلال مباراة السبت أمام ساوثهامبتون لم يكن محمد صلاح أنانيًا على الإطلاق، كان يستعيد الكرة ويمرر لزملائه وصنع فرصًا وسجل كذلك".

واختتم حديثه: "لقد كانت تلك المباراة صعبة حقًا، لم أكن غاضبًا بين شوطي المباراة، كنت أفكر، كيف يمكن أن نكافح ضد ساوثهامبتون؟.. لديهم تشكيلة رائعة، ولذلك واجهنا بعض المشكلات أمامهم، فالفرق الأخرى ستواجه الكثير من المشكلات لأن ما يقومون به الآن مميز للغاية ".