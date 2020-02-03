 رئيس حكومة إقليم كردستان العراق: خطر داعش لا يزال يحيط بمناطق عديدة بالبلاد - بوابة الشروق
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رئيس حكومة إقليم كردستان العراق: خطر داعش لا يزال يحيط بمناطق عديدة بالبلاد

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 3 فبراير 2020 - 7:51 م | آخر تحديث : الإثنين 3 فبراير 2020 - 7:51 م

قال رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني اليوم الاثنين، إن خطر تنظيم "داعش" الإرهابي لا يزال يحيط بمناطق عديدة بالعراق، ويشكل تهديدا لسكانها.

وذكرت حكومة الإقليم، في بيان أوردته قناة "السومرية" العراقية، أن "بارزاني استقبل اليوم وفدًا بلجيكيًا رفيع المستوى برئاسة وزير الشؤون الخارجية ووزير الدفاع البلجيكي فيليب جوفين"، مضيفة أنه "جرى خلال الاجتماع بحث آخر مستجدات الوضع على الساحة العراقية والمنطقة، وسبل تعزيز العلاقات بين إقليم كردستان وبلجيكا".

وأكد الجانبان أهمية استمرار تقديم الدعم للعراق وإقليم كردستان لكبح جماح التهديدات المتواصلة لتنظيم "داعش" الإرهابي.


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