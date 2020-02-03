وزيرة الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية للعائدين من ووهان

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه تم إجلاء 302 مواطنين مصريين من ووهان الصينية، بالإضافة إلى طاقم الطائرة والطاقم الطبي المصاحب، لافتة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في مطار العلمين أثناء الاستقبال.

وأكدت زايد في اتصال هاتفي لـ«نشرة أخبار Ten»، المذاعة عبر فضائية «Ten»، مساء الاثنين، على «عدم وجود حالات ارتفاع درجات حرارة بين المصريين العائدين حتى اللحظة»، موضحة أنه في حالة إثبات ارتفاع درجة حرارة أحد الأفراد إلى 38 درجة، مدة الـ14 يومًا يتحول فورًا إلى مستشفى الإخلاء التي جهزتها الوزارة على أعلى مستوى من تجهيزات الرعاية المجهزة والتنفس الصناعي والمعامل والأشعة.

وأضافت وزيرة الصحة أن مكان الحجر الصحي كبير ومتسع ومجهز بالعيادات الطبية وكافة اللوجستيات، ومراجعة الإجراءات مع منظمة الصحة العالمية التي مدت الوزارة بشحنات لأحدث الاختبارات الخاصة بكورونا المستجد، مشيرة إلى التخلص من نفايات الحجر الصحي بشكل آمن يوميًا.

ولفتت إلى توافر كافة التخصصات الطبية بمكان الحجر الصحي من ؛أطباء أطفال وحميات وأمراض صدرية وباطنة وطبيبة نساء وتوليد لمتابعة السيدات الحوامل، فضلًا عن توفير جزء بالمكان للاحتياجات الطبية العاجلة في حالة حدوث كسر أو جرح قطعي، ومكان منعزل بكافة الإجراءات الوقائية للولادة وحضانات للأطفال المبتسرين وعمليات.

ووصلت إلى مطار العلمين، مساء الاثنين، طائرة خاصة تقل نحو 300 من المصريين المقيمين في مدينة ووهان الصينية، والذين أبدوا رغبتهم في العودة إلى مصر؛ خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا القاتل.