وصول طائرة جزائرية تقل عائدين من الصين

وصلت طائرة جزائرية تقل رعايا من الجزائر وتونس وموريتانيا وليبيا إلى مطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة الجزائر اليوم الاثنين، قادمة من الصين.



وحطت طائرة الخطوط الجوية الجزائرية وسط إجراءات رقابية مشددة بالمطار، حيث تم تخصيص طاقم طبي خاص لاستقبال الوافدين من الصين التي تشهد انتشار فيروس كورونا الجديد.



وكانت السلطات الجزائرية قالت إنها أرسلت أمس طائرة خاصة تحمل طاقما طبيا متخصصا لإجلاء الجزائريين العالقين بمدينة ووهان الصينية، والبالغ عددهم 36 شخصا ومعظمهم طلاب.



ووجه عدد من الجزائريين المقيمين في الصين، ومدينة ووهان، نداء عاجلا للمطالبة بإعادتهم للجزائر بعد تأزم الوضع اثر انتشار فيروس كورونا.



وأمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بإجلاء الرعايا الليبيين والتونسيين والموريتانيين على متن الطائرة .



وأعلنت الرئاسة الجزائرية إرسال 500 ألف قناع ثلاثي الطبقات و20 ألف نظارة وقائية و300 ألف قفاز، كمساعدة لمواجهة فيروس "كورونا".