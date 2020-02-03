ترامب يسخر من منافسيه الديمقراطيين: شيوعى ونعسان وقصير

حملة بلومبرج الانتخابية ترد: الرئيس الأمريكى مريض بالكذب وشعره مزيف وسمرة بشرته مصطنعة

شن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، أمس، هجوما حادا على منافسيه المحتملين فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وسخر منهم واصفا أحدهم بـ«شيوعى ومجنون» وآخر بـ«نعسان» وثالث بـ«قصير».

وقال ترامب فى مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، عشية تصويت الديمقراطيين لمرشحهم إلى الانتخابات الرئاسية فى ولاية أيوا: «لدى ألقاب صغيرة لهم جميعا»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

ووصف ترامب السيناتور بيرنى ساندرز، الذى يتمتع حاليا بتقدم طفيف على بقية المرشحين الديمقراطيين فى هذه الولاية، قائلا: «أعتقد أنه شيوعى. أفكر بالشيوعية عندما أفكر ببيرنى»، مضيفا: «أعتبره اشتراكيا، لكنه أبعد بكثير من الاشتراكى»، وتابع: «على الأقل هو صادق فيما يؤمن به»، قبل أن يطلق سهما جانبيا على السيناتور إليزابيث وارن «التى لا تقول الحقيقة».

وواصل ترامب ذمه قائلا «أدعوه بيرنى المجنون»، متهما مرة أخرى منافسى ساندرز الديمقراطيين بأنهم «يزورون نوعا ما الانتخابات ضده».

أما نائب الرئيس السابق جو بايدن، الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الديمقراطى فى الانتخابات الرئاسية، فقال ترامب «ما أن أراه حتى أفكّر بالنعاس»، مضيفا: «أَنظر إليه فحسب، إنه نعسان. جو النعسان».

ولم يغفل ترامب فى هجومه الساخر مايكل بلومبرج، فقال «إنّه صغير البنية جدا»، مؤكدا أن الملياردير والرئيس السابق لبلدية نيويورك طلب أن يوضع له «صندوق» خلف المنصة كى يقف عليه خلال المناظرات التلفزيونية من أجل أن يبدو أطول مما هو عليه.

وأضاف ترامب: «لا مشكلة فى أن تكون صغيرا، لكنه يريد صندوقا للمناظرات، لماذا ينبغى أن نوفر له ذلك؟».

وسارعت الحملة الانتخابية لبلومبرج إلى نفى ما قاله ترامب عن الصندوق. وقالت جولى وود المتحدثة باسم الحملة إن «الرئيس يكذب»، مضيفة أنه «كذاب مريض يكذب بشأن كل شىء: شعره المزيف، ووزنه الزائد وسمرة بشرته الاصطناعية». وتجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية فى 3 نوفمبر 2020، أى فى غضون 275 يوما.