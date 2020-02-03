أفراد الطواقم الطبية في هونج كونج يضربون عن العمل بسبب استمرار نقاط العبور مع الصين

بدأ أكثر من ألف من أفراد الطواقم الطبية في هونج كونج إضرابا اليوم الاثنين للضغط على الحكومة لإغلاق نقاط العبور مع البر الرئيسي الصيني لمنع تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد، الذي بدء ظهوره في مدينة ووهان الصينية.

وقال تحالف العاملين في هيئة المستشفيات، الذي نظم الاضراب، إنه في حال لم تستجب الحكومة لطلبات المضربين بحلول الساعة السادسة بالتوقيت المحلي (1000 بتوقيت جرينتش)، سوف يدعو قادة التحالف 6000 فرد آخرين من العاملين بالقطاع الطبي للإضراب عن العمل لبقية الأسبوع.

وقالت إحدى العاملات والتي قررت المشاركة في الإضراب بمستشفى كوين مارس إنها وكثير من زملائها يشعرون بـ"خيبة أمل تماما" إزاء قرار رئيسة هونج كونج كاري لام بعدم لقاء أعضاء من التحالف أمس الأحد لمناقشة مخاوفهم.