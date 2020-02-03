رئيس وزراء بريطانيا يكشف عن رؤيته بشأن صفقة التجارة الحرة بين بلاده والاتحاد الأوروبي

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن المملكة المتحدة مستعدة للانسحاب من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة تجارة حرة عوضا عن الموافقة على إتباع القواعد التي وضعتها الكتلة.

وأضاف جونسون - في كلمة ألقاها اليوم الاثنين، أمام قادة الأعمال والدبلوماسيين الدوليين في العاصمة البريطانية لندن - "لقد قيل لنا دوما أنه يتعين علينا الاختيار بين الوصول الكامل إلى سوق الاتحاد الأوروبي إلى جانب قبول قواعدها على غرار النرويج، أو اتفاقية طموحة للتجارة الحرة، والتي تفتح الأسواق وتتجنب المجموعة الكاملة من لوائح الاتحاد الأوروبي، على غرار كندا".

وتابع قائلا "لقد قمنا بالاختيار، نريد اتفاقية تجارة حرة على غرار اتفاقية كندا، ولكن في حالة عدم نجاحنا في ذلك، فيجب أن تستند تجارتنا إلى اتفاقية الخروج الحالية مع الاتحاد الأوروبي .. في كلتا الحالتين، ليس لدي أي شك في أن بريطانيا ستزدهر.. إننا نسعى إلى اتفاق عملي حول الأمن، وحماية مواطنينا دون التعدي على استقلال أنظمتنا القانونية".

وكان مسئولون أوروبيون قد نوهوا إلى أن كندا وحدها وصلت إلى حالة التجارة دون فرض تعريفات جمركية لأنها عدلت الكثير من قوانينها بما يتماشى مع تشريعات الكتلة الأوروبية.