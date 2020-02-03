أمين «حكماء المسلمين»: هدفنا من التجمع الإعلامي محاربة خطاب الكراهية والتمييز في الإعلام العربي

"الرميثي": نسعى جاهدين لتطبيق القيم النبيلة في وثيقة الأخوة الإنسانية

قال أمين عام مجلس حكماء المسلمين الدكتور سلطان الرميثي، إن أحد أبرز أهداف التجمع الإعلامي العربي من أجل الأخوة الإنسانية هو محاربة خطاب الكراهية والتمييز في الإعلام العربي، وتغيير نمط التعاطي مع القضايا الإنسانية في إعلامنا، وهي من المرتكزات ذاتها التي انطلقت منها وثيقة الأخوة الإنسانية؛ هذه الوثيقة التاريخية التي وقعها قداسة البابا فرنسيس؛ بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب؛ شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، والتي حثت في أهم مضامينها على خير البشر، وأهمية اعتبار الناس، كل الناس، إخوة في العيش والمصير.

وأضاف خلال كلمته الافتتاحية بالتجمع المنعقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي اليوم الاثنين، أن مجلس حكماء المسلمين، يسعى جاهدا للعمل على تطبيق القيم النبيلة الواردة في وثيقة الأخوة الإنسانية، بالعمل مع شرائح المجتمع كافة. ولا يمكنني أن أجد قطاعا مهما أكثر من الإعلام في مساعدتنا لإيصال هذه الرسالة الخيّرة، ونشرها بديلا لكل أفكار الفرقة وبذور الكراهية، ونشرها ليجد الإنسان في أخيه الإنسان عونا وسندا وجارا وصديقا، وشريكا في الإنسانية.

وشدد، على أن الإعلام يلعب دورا رئيسا في الترويج لخطاب أخوي قائم على التسامح والعيش المشترك، واحترام الآخر وتنوعه الثقافي والحضاري، وشهدنا نماذج إعلامية، وبكل أسف، تنشر خطابا لا إنسانيا يشعل نار الفرقة ويؤجج الكراهية، وفق قوله.

وأكد، أنه بالرغم من أن مهنة الصحافة والإعلام غالبا ما تحكمها قواعد مثل "اكتب ولا تكتب"، و"افعل ولا تفعل"، وكن حياديا أو مستقلا، إلا أن الأمر ليس بهذه السهولة، بالنظر إلى أن الصحافي هو إنسان له مشاعر؛ بحيث إنه يغضب ويتعاطف ويكره ويحب. وفي الوقت الذي ينبغي فيه أن تظل الصحافة مستقلة ونزيهة وموضوعية؛ فعلينا أن نحذر من أن تتحول تلك القيم إلى وهم ومبرر لانعدام الإنسانية.

وشدد أنه، عندما تصبح قيمة الموضوعية ورقة توت للصحافيين الذين لا يريدون التعامل بصدق مع إنسانيتهم، ولا يريدون تحمل المسؤولية الشخصية عن التأثير الإنساني لعملهم، ويأخذهم التعلل بأداء الوظيفة والموضوعية والحيادية، فقط من أجل الهروب من مواجهة مسؤولياتهم كبشر أولا.

ودعا، إلى أن تكون الصحافة مهنة يمارسها بشر من لحم ودم، لهم عائلات وأطفال وآمال ومشاعر، نريد منهم بكل تأكيد احترام المعايير المهنية المعروفة، لكن لا نريد منهم أن ينكروا إنسانيتهم، ويتحولوا إلى مجرد آلات تنسخ بلا مشاعر، مضيفًا: :نريد أن تكون الإنسانية الصادقة في دواخلهم مهمة أكثر من قواعد الكتابة، أو صناعة العناوين، و نريد أن يكون خير الإنسان بالنسبة إليهم أثمن من سبق صحافي أو انفراد بمقابلة، نريدهم أن يكونوا منا، يكتبون من أجلنا، ولنا".

واختتم، "أنتم في التجمع الإعلامي العربي من أجل الأخوة الإنسانية أهل الدار، ونعول عليكم بصفتكم قيادات إعلامية؛ ونثق أن نقاشاتكم ومداخلاتكم في ورش العمل اللاحقة ستكون قيمة مضافة للإعلام العربي ونقطة تحول في مساره تجاه الإنسانية".