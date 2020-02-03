موريتانيا ترحل أربعين مهاجرا غير شرعيين إلى بلدانهم

أعلنت موريتانيا ترحيل أربعين مهاجرا أفريقيا إلى بلدانهم ، بعد محاولة الهجرة "غير الشرعية" إلى إسبانيا.

وأكدت السلطات الأمنية في مدينة "نواذيبو " الواقعة شمال البلاد - للإذاعة الموريتنية اليوم الاثنين ترحيل أكثر من أربعين مهاجرا "سريا " إلى بلدانهم الأصلية ، بعد توقيفهم من قبل الشرطة وهم على متن قارب يستعد للإبحار نحو جزر"الكناري".

واضافت المصادر أنه جرى توقيف ثلاثة أجانب بتهمة الإشراف على هذه العملية ، وستتم إحالتهم للعدالة.

وكانت موريتانيا قامت خلال يناير الماضي بترحيل مائة وستين مهاجرا "سريا " كان بعضهم يحاول الهجرة نحو أوروبا ، والبعض الآخر كان في وضع "غير قانوني" داخل المدينة.