السليتي ينتظم في تدريبات الاتفاق السعودي

انتظم لاعب الوسط التونسي نعيم سليتي المحترف بصفوف الاتفاق السعودي مساء اليوم الاثنين في التدريبات الجماعية التي أقيمت على ملعب عبد الله الدبل بالدمام بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي حرمته من المشاركة في مباراة الوحدة الماضية.

واشتمل التدريب الذي قاده المدرب خالد العطوي على تمارين لياقة بدنية بالكرة، بعد ذلك قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة على ثلثي الملعب، فيما واصل اللاعب صالح العمري برنامجه التأهيلي مع الجهاز الطبي.

ويستعد الاتفاق لمواجهة الأهلي يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الـ17 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.