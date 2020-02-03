إقليم كردستان يؤكد التزامه بحل المشاكل مع بغداد

أكدت قيادة اقليم كردستان العراق اليوم الاثنين سعيها لحل كافة الخلافات مع بغداد وفق الدستور العراقي.

ونقل بيان حكومي عن رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني اثر اجتماع الحكومة باشرافه قوله إن "إقليم كردستان سيبقى عاملاً مساعداً لكي يستعيد العراق وضعه الطبيعي، معربًا عن أمله أن يتم حل المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية استناداً إلى الدستور".

وأشار إلى أن" إقليم كردستان سيظل عامل استقرار في المنطقة، وسيحتفظ بعلاقات متوازنة مع الجميع على أساس الاحترام المتبادل".

كما جاء في البيان ان" رئيس حكومة الإقليم ثمن الدعم الذي تقدمه رئاسة الإقليم للحكومة، مشيراً الى أن عملية الإصلاح ستستمر حتى يتم تثبيت العدالة وبما يصب في المصلحة العامة".

من جانبه، قال رئيس الحكومة مسرور برزاني "بذلنا محاولات لحل المشاكل مع الحكومة الاتحادية، ونتمنى أن يتم حسمها سريعاً وفي إطار الدستور،مشددا على ضرورة الالتزام بالاتفاقات المبدئية التي تم التوصل إليها في الفترة الأخيرة مع الحكومة الاتحادية".

يشار إلى أن الخلافات بين بغداد وأربيل، التي تعاني أزمة اقتصادية، تتعلق بالنفط والموازنة المخصصة للإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي والذي يطالب بحصة اكثر من الموازنة الاتحادية.

العلاقات بين بغداد وأربيل متوترة منذ سنوات عدة، وساءت أكثر في عام 2014، حينما استغل إقليم كردستان الفوضى السائدة، في أعقاب اجتياح تنظيم داعش للبلاد، للبدء بتصدير النفط من أراضيه إلى تركيا مباشرة.

كما زادت التوترات عقب قيام اقليم كردستان باجراء استفتاء بشان الاستقلال في عام 2017.