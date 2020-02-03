«ريان إير» تتوقع تعزيز فيروس كورونا حركة الطيران الداخلي في أوروبا

ذكرت شركة الطيران منخفض التكاليف الأيرلندية ريان إير هولدنجز، اليوم الاثنين، أن حركة السفر الجوي داخل أوروبا قد تحصل على دفعة غير متوقعة إذا ما استمر تفشي وباء كورونا في الصين، حيث سيفضل الركاب قضاء عطلاتهم بالقرب من بلاهم.

وذكر نيل سوراهان المدير المالي بشركة ريان إير أن اتجاهات السفر عام 2013 عندما أحجم المسافرون عن التوجه إلى أسيا بعد تفشي متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) تشير إلى أن المستهلكين ربما يبدأون في تغيير عاداتهم في السفر.

وأوضح في تصريحات لشبكة تليفزيون "بلومبرج" إن المسافرين "فضلوا البقاء بالقرب من بلادهم".

وأضاف: "لقد أمضوا عطلاتهم في أوروبا بدلا من السفر إلى أماكن بعيدة مثل أسيا وغيرها".

أعلنت ريان أير هولدنجز اليوم الاثنين تحقيق أرباح قابلة للتوزيع على المساهمين خلال الربع الثالث من العام الحالي قدرها 8ر87 مليون يورو بما يعادل 0784ر0 يورو لكل سهم مقابل خسائر قدرها 1ر66 مليون يورو بما يعادل 0580ر0 يورو لكل سهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

يأتي ذلك فيما أخرت ريان أير الموعد المستهدف للوصول بإجمالي عدد ركابها السنوي إلى 200 مليون راكب بمقدار عام أو عامين ليصبح السنة المالية 2025 أو 2026 بسبب وقف تشغيل الطائرات من طراز بوينج 737 ماكس-200 لأسباب تتعلق بسلامة وصلاحية هذا الطراز وهو ما أدى أيضا إلى تأخير تسلم الشركة لعدد من طائرات هذا الطراز.

في الوقت نفسه تتوقع الشركة نمو عدد ركابها خلال العام الحالي ككل بنسبة 8% إلى 154 مليون راكب.