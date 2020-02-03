 رئيس كوت ديفوار يتعهد بفوز مرشح الحزب الحاكم بالجولة الأولى للانتخابات الرئاسية - بوابة الشروق
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رئيس كوت ديفوار يتعهد بفوز مرشح الحزب الحاكم بالجولة الأولى للانتخابات الرئاسية

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 3 فبراير 2020 - 3:07 م | آخر تحديث : الإثنين 3 فبراير 2020 - 3:07 م

تعهد رئيس كوت ديفوار "الحسن واتارا" بفوز مرشح حزبه "من الجولة الأولى" في الانتخابات الرئاسية القادمة ، والمقررة في أكتوبر القادم في البلاد دون تسمية اسمه.

وقال واتارا - حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الاثنين - : "إنه يرغب في طمأنة المواطنين بأن الانتخابات ستتم بطريقة سلمية كما جرت عام 2015"، مؤكدًا أنه يؤمن بفوز تجمع "الهوفوتيين من أجل الديمقراطية والسلام" في الانتخابات الرئاسية القادمة في 31 أكتوبر 2020 في الجولة الأولى.

وأعرب عن ترحيبه بالتشكيل التوافقي لمفوضية الانتخابات المستقلة والتي وصفها بالأداة المهمة لديمقراطية البلاد والمسؤولة عن الاقتراع.

وكان الرئيس "واتارا" قد أعلن، في 3 ديسمبر عام 2019، سعيه للترشح لفترة رئاسة ثالثة في الحكم إذا قرر سلفاه خوض الانتخابات الرئاسية العام المقبل.


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