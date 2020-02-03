ضبط 212 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 60 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 212 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 60 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة.

وواصل قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، بالاشتراك مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزي بالمحافظات حملاته الأمنية تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 212 قطعة سلاح ناري، بحوزة 184 متهما شملت: 18 بندقية آلية، بندقية رصاص، 45 بندقية خرطوش، 9 طبنجات، 139 فرد محلي الصنع، 282 طلقة مختلفة الأعيرة، 242 قطعة سلاح أبيض.

ونفذت الحملات 60 ألف حكم قضائي متنوع، وضبطت 3 تشكيلات عصابية ضموا 13 متهم، ارتكبوا 23 حادثا متنوعا، 224 قضية مخدرات بحوزة 246 متهما، ضُبط خلالها 46 كيلو مخدرات، 71 متهما هاربا، 17 متهما لممارستهم البلطجة، 294 دراجة نارية مخالفة ، 29 ألف مخالفة مرورية متنوعة.

هذا فضلا عن إعادة 5 سيارات و8 دراجات نارية، و فحص 86 سائق سيارة على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، تبين إيجابية 7 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.